Juventus de Turin : la Vieille Dame met les choses au clair concernant une vente de Pogba

Paul Pogba n'a toujours pas joué le moindre match officiel avec la Juventus de Turin depuis son retour au sein de la Vieille Dame l'été dernier. Le milieu de terrain international français, victime d'une grave blessure au genou en septembre et opéré à ce moment-là, devait faire son retour sur les pelouses en ce début d'année 2023. Seulement, le champion du monde 2018 a de nouveau été victime d'une blessure. De retour dans le groupe fin janvier, l'ancien de Manchester United n'était pas entré en jeu contre Monza et il avait dû déclarer forfait pour le quart de finale de la Coupe d'Italie la semaine dernière face à la Lazio de Rome après avoir ressenti des douleurs au "muscles fléchisseurs".

La Juventus clarifie l'avenir de Pogba

Forcément, l'état de santé du Français inquiète de plus en plus et on se demande quand est-ce qu'on reverra Paul Pogba sur une pelouse cette saison. Mais tandis que son absence se prolonge, des rumeurs sont apparues ces derniers jours au sujet d'une possible vente du joueur de la part des dirigeants turinois. Des rumeurs qui ont été mises au clair ce lundi, avec la Juventus ayant démenti l'information concernant une résiliation du contrat de Pogba. D'après le journaliste Fabrizio Romano, la Juve ne pense pas une seule seconde à se séparer de Pogba, alors que son contrat court jusqu'en 2026. Cependant, les dirigeants espèrent revoir le champion du monde 2018 sur les pelouses de Serie A au plus vite.