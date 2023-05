Juventus de Turin : la remarque d'Allegri à Milik après son penalty manqué contre Bologne

La Juventus de Turin a concédé le nul face à Bologne en Serie A et le club du Piémont a manqué l'occasion de passer devant la Lazio de Rome à la deuxième place du classement. Toujours 3e avec un point de retard sur le club laziale, la Juve a vu Arkadiusz Milik manquer un penalty alors que le club était mené 1 but à 0 par Bologne. Finalement auteur de l’égalisation à l’heure de jeu, Milik aurait pu permettre à la Juve de recoller plus tôt dans le match mais le Polonais a été auteur d'un raté tout simplement monumental dans la première période. Et Massimiliano Allegri, son coach, n'a pas manqué de lui faire une remarque à ce sujet.

La remarque d'Allegri à Milik

"Il y a des moments où il faut savoir tirer les penalties d'une certaine manière. C'est le cas ici où il aurait dû tirer fort et croiser davantage sa frappe. Il fait toujours ce saut, mais il aurait dû appuyer sa frappe. C'est tout. Skorupski le connaît, en plus. Mais cela arrive de faire des erreurs. Il a réalisé un match extraordinaire", a confié Allegri, pas non plus dans une immense colère après ce raté de l'attaquant. Mais la Juventus de Turin a raté une belle occasion de s'emparer de la deuxième place, restant donc derrière la Lazio mais comptant tout de même trois points de plus que l'Inter Milan, 4e.