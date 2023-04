Juventus de Turin : la prolongation de Rabiot toujours aussi incertaine

Adrien Rabiot verra son contrat avec la Juventus de Turin prendre fin en juin prochain. Le milieu de terrain international français a cependant tenu à rester évasif concernant son avenir avec le club piémontais. Présent en zone mixte après la défaite de la Juve face à la Lazio de Rome (2-1), Rabiot a parlé de la suite de sa carrière et a assuré ne pas savoir, lui qui préfère encore réfléchir concernant une prolongation ou un départ. Le Français attend de discuter avec le club, lui qui veut surtout bien terminer la saison.

Rabiot ne sait pas

"Je ne sais pas si je vais signer un nouveau contrat et rester ici. J’attends toujours de discuter avec le club. Je tente de faire de mon mieux sur le terrain pour aider l’équipe et nous ferons le bilan en fin de saison. Nous parlerons de mon avenir à la fin de la saison et pour le moment le principal, c’est le club et faire de bons matchs", a confié Rabiot, qui avait déjà expliqué auprès de Tuttosport ne pas savoir de quoi serait fait son avenir après le 30 juin prochain.

"Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles, mais nous en parlerons certainement bientôt, parce que dans environ deux mois, la saison sera terminée et nous essaierons de discuter, mais je suis calme. Il y a la possibilité de partir mais aussi de signer un autre contrat avec la Juve pour toutes les raisons que j'ai expliquées auparavant. Je me sens bien à Turin, je fais du bon travail au club et il y a une bonne relation avec les dirigeants, les coéquipiers et l'entraîneur. Il m'a également aidé en deux ans et m'a donné beaucoup de confiance. Je pense que tout cela est important pour me sentir bien et faire le bon choix pour mon avenir", expliquait-il. Voilà qui est dit.