Un nouveau coup de tonnerre en approche du côté de la Juventus de Turin ? Une semaine après avoir été sanctionné d'un retrait de 15 points en Serie A suite au fait que la justice ait accusé le club piémontais d'avoir enregistré sur ses comptes des plus-values artificiellement gonflées lors de nombreux transferts, il se pourrait que 22 joueurs soient sous la menace d'une suspension. Des joueurs qui d'ailleurs ne seraient plus au club pour certains étant donné que Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ou encore Giorgio Chiellini pourraient être impliqués. La raison de cette possible suspension est que les transferts de 22 joueurs seraient désormais dans le viseur de la justice italienne. Comme le rapportent des médias anglais et espagnols, dont Marca, les joueurs seraient soupçonnés d'avoir été complices d'une autre fraude qui impliquerait des reports de salaire.

CR7, Dybala, Chiellini, ... 22 joueurs suspendus ?

Ainsi, lors du printemps 2020, tandis que la crise du Covid impactait tout le monde, les dirigeants turinois ont en effet négocié un paiement différé des salaires de leurs joueurs. Seulement, tandis qu'on pensait que les joueurs n'allaient jamais toucher cet argent et qu'ils acceptaient de renoncer à leurs sous, il se trouve qu'ils ont bien touché les salaires mais que ces derniers n'ont pas été déclarés. Mais la justice a récupéré des éléments dont une conversation Whatsapp du vestiaire, où Chiellini demandait à ses coéquipiers de ne pas communiquer sur le sujet. Cela aurait permis de limiter de manière artificielle les pertes dans les bilans présentés aux investisseurs entre 2018 et 2021.

Si cela s'avérait être vrai, alors les 22 joueurs pourraient écoper d'une suspension de 30 jours. Cette suspension s'appliquerait aux joueurs évoluant à l'étranger, ce qui est le cas de CR7, aujourd'hui joueur d'Al-Nassr en Arabie Saoudite. Pour l'heure, les joueurs ne sont pas coupables et la présomption d'innocence est appliquée mais la justice va enquêter et chacun pourrait donc risquer gros.