Juventus : De Ligt positif au coronavirus

Un nouveau cas de Covid-19 à la Juventus Turin. Après Alex Sandro et Cuadrado, Matthijs de Ligt a également été testé positif lors de la dernière série de contrôles, comme l'a indiqué le club, ce vendredi. Le défenseur central de la Vieille Dame a été placé à l'isolement comme l'exige le protocole et ne disputera pas la prochaine rencontre de Serie A contre Sassuolo - dimanche - et possiblement, les deux chocs à venir, contre l'Inter Milan (le 17 janvier) et face à Naples, le 20 lors de la finale de la Supercoupe d'Italie.

Moins d'options pour Pirlo en défense

épaule droite. Plus largement, cette absence future pourrait être un handicap sérieux aux yeux de la Juventus, et d'Andrea Pirlo. Avec les cas de Cuadrado et Alex Sandro, le technicien italien va devoir composer sans trois joueurs afin de composer son arrière-garde. Chiellini, Bonucci, mais aussi Demiral sont toujours là, fort heureusement pour lui. Lors du succès de la Juve sur la pelouse de l'AC Milan, mercredi en Serie A , Matthijs de Ligt a disputé toute la rencontre en offrant une belle performance dans l'axe central. Depuis son arrivée l'été dernier en provenance de l'Ajax Amsterdam, il a disputé 9 matchs avec le club turinois, étant absent durant trois mois en août dernier en raison d'une opération à l'