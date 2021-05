Une confiance en soi à l'épreuve des balles. Après une campagne très mitigée avec la Juve où le club turinois a cédé son titre de champion d'Italie à l'Inter Milan et s'est qualifiée in-extremis pour la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo se donne dix sur dix. Alors que le monde entier le critique, Cr7 s’est auto-congratulé pour l’ensemble de son œuvre.





"J'ai déjà dit que je ne courais pas après les records, ce sont les records qui me courent après", a-t-il écrit. "Le football est un jeu collectif, mais c'est par le dépassement individuel que nous aidons nos équipes à atteindre leurs objectifs, a-t-il ensuite analysé. C'est en cherchant toujours plus sur le terrain, en travaillant toujours plus en dehors du terrain, que les records finissent par émerger et que les titres collectifs deviennent inévitables, les uns étant la conséquence naturelle des autres."



"Rien n'est comparable au sentiment de savoir que j'ai laissé mon empreinte dans les pays où j'ai joué, et que j'ai donné de la joie aux fans des clubs que j'ai représentés. C'est pour cela que je travaille, c'est ce qui m'anime et c'est ce que je chercherai toujours à atteindre jusqu'au dernier jour", a ajouté Ronaldo. De quoi laisser les supporters de la Juve perplexes.