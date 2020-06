Juventus : Cristiano Ronaldo moqué

Genialità partenopea in gelateria. pic.twitter.com/EbZOt3e7Dy

Une grande première, dont il se serait bien passé. Avant la défaite de la Juventus face à Naples mercredi dernier en finale de la Coupe d’Italie (0-0, 2 t.a.b. à 4),. Car la Vieille Dame s’était également inclinée contre la Lazio en décembre dernier à Riyad, lors de la Supercoupe d’Italie (1-3). Et le Portugais, qui n’a pas livré une grande prestation contre les hommes de Gennaro Gattuso, a dû faire face à de nombreuses critiques et autres moqueries.Une photo, notamment relayée par l’acteur Gino Rivieccio, grand fan du Napoli, est d’ailleurs devenue virale ce week-end. Sur ce cliché pris chez un glacier, on peut voir un mot collé au-dessus d’une glace aux couleurs de la Juve, avec le surnom de Ronaldo.peut-on y lire. Et si ce trait d’humour a été attribué à un glacier napolitain, il en est réalité l’œuvre d’un commerçant de Chioggia, à côté de Venise, rapporte La Repubblica.