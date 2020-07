Juventus : Cristiano Ronaldo, ce sympathique voisin

Cristiano Ronaldo est une personne comme les autres à en croire la voisine de la star de la Juventus Turin, Elizabeth Borel. Cette dernière a été interrogé par le Sun au sujet de son rapport avec le numéro 7 de la Vieille Dame et elle a valorisé le comportement exemplaire de l'ancien élément du Real Madrid. "Beaucoup de silence et jamais de fête, je n'ai pas à me plaindre. Je n’ai jamais vu d’autres voitures passer dans notre allée privée. Lui, je le vois tous les jours au volant de sa Rolls-Royce. Sinon, il a une magnifique piscine intérieure et un très beau jardin, bien entretenu", a-t-elle assuré.

Une proposition pour Cristiano Jr En ce qui concerne le fils de Cristiano Ronaldo, Cristiano Jr, elle lui a même proposé d'élargir son cercle d'amis. "Je vois aussi souvent Cristiano Jr s’amuser dehors avec son skateboard, et ses gardes du corps. Si jamais l’envie lui vient de se faire davantage d’amis, j’ai quatre petits-fils à lui présenter", a-t-elle indiqué. Sur le terrain, Cristiano Ronaldo sera mobilisé avec la Juve ce mardi soir. En effet, l'équipe dirigée par Maurizio Sarri affronte l'AC Milan en Serie A (21h45). Au classement, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo possèdent 7 points d'avance sur la Lazio Rome, qui jouera un peu plus tôt, sur la pelouse de Lecce (19 heures 30).