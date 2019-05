Juventus: "CR7" absent, Kean titulaire à Gênes

Déjà sacrée championne d'Italie, la Juventus de Turin dispute dimanche soir contre la Sampdoria de Gênes son dernier match de la saison (38e journée de Serie A), le dernier également pour Massimiliano Allegri à la tête de l'équipe piémontaise. Pour ce match d'adieux, l'entraîneur de la Vieille Dame compose sans Ronaldo (ménagé), Matuidi ni Bernardeschi (suspendus) et sans Cancelo, Costa, Sandro, Khedira, Mandzukic ou Szczesny, tous blessés. En leur absence, un trio Dybala - Kean - Pereira démarre sur le front offensif, épaulé par Cuadrado, Betancur et Can dans l'entrejeu.

Meno di 60 ⏰minuti a #SampJuve. Ecco come scenderanno in campo i bianconeri! #FinoAllaFine pic.twitter.com/TrCGnZOZfV — JuventusFC (@juventusfc) 26 mai 2019