Juventus : Comment faire sans Cristiano Ronaldo ?

Une page s'est tournée à la Juventus Turin. Après trois ans passés au club, l'attaquant international portugais Cristiano Ronaldo (36 ans) est officiellement retourné à Manchester United, depuis le 27 août dernier. Un départ intervenu alors que la saison 2021-22 avait déjà débuté, notamment en Serie A. Sa pièce maîtresse étant désormais partie, la Juventus Turin va devoir se réorganiser autrement, après avoir joué trois ans autour de lui. D'ailleurs, une rencontre de la Vieille Dame, dans le championnat d'Italie de football, a déjà eu lieu, avant la trêve internationale et juste après le départ de la star portugaise.

Dybala et Morata muets contre Empoli

Une rencontre bien compliquée pour les hommes de Massimiliano Allegri, avec une courte mais non moins inquiétante défaite contre Empoli, à domicile, sur la plus petite des marques (0-1). Surtout, le but des visiteurs était alors arrivé relativement tôt, et plus précisément à la 21eme minute de jeu. Les Bianconeri ont été incapables d'au moins égaliser. Pourtant, devant, la Juve ne manquait clairement pas d'arguments. Mais le coach turinois a bien eu du mal à trouver un système de jeu adéquat, et malgré plusieurs essais, il n'est pas parvenu à éviter la défaite. Au coup d'envoi, Paulo Dybala ainsi que Federico Chiesa étaient associés devant, alors que juste derrière eux, Weston McKennie s'est tellement perdu que son entraîneur l'avait alors sorti à la pause. Son remplaçant, à savoir Alvaro Morata, n'avait alors pas eu plus de réussite.

Kean, remplaçant de Ronaldo

Depuis, les Bianconeri se sont encore renforcés, et notamment devant. Le 31 août dernier, à savoir le dernier jour du Mercato estival, le retour d'un ancien a été officialisé. En effet, l'attaquant international italien Moise Kean est revenu au sein de son club formateur, prêté par Everton. Son arrivée sert à compenser le départ de Cristiano Ronaldo. Une lourde tâche dont il s'acquittera certainement, lui qui sort d'un prêt d'un an, plus que convaincant, du côté du Paris Saint-Germain. Sur la pelouse de Naples, ce samedi soir à 18h00, dans le cadre de la 3eme journée de Serie A, la Juventus Turin passera un gros test. A voir si Massimiliano Allegri mettra les ingrédients nécessaires pour le réussir.