"Giorgio Chiellini est la Juventus. L e renouvellement de son contrat avec le club est en effet officiel. Giorgio est l'ADN de la Juve, il est l'histoire, il est le présent, il est courageux et passionné, il est le cœur et la tête. Giorgio, c'est mille chiffres, beaucoup de records et beaucoup de trophées", écrit ainsi la Juve dans un communiqué diffusé sur son site officiel, qualifiant aussi le joueur de "héros, leader et capitaine modèle". Un bel hommage et une histoire d'amour qui se poursuit.