Après un début de saison catastrophique, la Juventus s’est remis à l’endroit mercredi soir en prenant le meilleur sur La Spezia. Mais, ce ne fut pas sans mal puisque les Bianconeri ont longtemps été menés au score. Ces difficultés laissent planer des interrogations quant au choix qui ont été faits par les responsables du club ces derniers temps. Comme celui d’avoir ramené Massimiliano Allegri sur le banc de l’équipe.

« Avec Allegri, adieu le beau jeu »



Antonio Cassano, ex-star de la Serie A, estime que c’était une grosse erreur d’avoir fait appel au technicien toscan alors qu’il a déjà fait son temps dans le Piémont. « J'ai eu Max (comme coach), je le respecte. Mais si vous avez Allegri, vous ne pouvez pas penser à jouer comme Guardiola ou Nagelsmann (…) Avec lui, vous ne pouvez pas vous attendre à un football spectaculaire et proactif. Le football de Max est de 1-0 et tout le monde rentre chez soi à la fin, c’est comme ça qu’il a remporté les championnats ». Dont celui de 2011 avec les Rossonerri, avec un certain Cassano dans son effectif.



L’enfant terrible du football italien a enchéri en soulignant les mauvais choix d’hommes effectués par son ex-coach. « Je vais rentrer dans les détails : Chiesa doit jouer maintenant, point final. De Ligt fait aujourd'hui partie les trois joueurs centraux les plus forts du monde et doit jouer aussi, point final. Max ne jouera pas à ce football de temps en temps, il jouera toujours comme ça. On ne s’attendait pas à ce que la Juve devienne une bonne équipe de foot, mais la plus grosse erreur est que ce club s’est séparé d’Allegri pour produire un meilleur jeu et l’a ensuite ramené ».

