Juventus: Buffon en quête du record de Maldini

Gianluigi Buffon devrait être titulaire ce samedi (18h) face au Hellas Vérone, lors de la 4e journée de Serie A. Un retour, un an et demi après son départ pour le PSG, qui marquera forcément les esprits.

Doublure de Wojciech Szczesny, il va profiter du turn-over mis en place par Maurizio Sarri, après le match nul en Ligue des champions mercredi face à l'Atlético Madrid (2-2), pour retrouver du temps de jeu. Face au club de Vérone, "Gigi" disputera son 641e match de championnat, ce qui ne le place qu'à six longueurs du record absolu détenu par Paolo Maldini (647).

Sur son compte Twitter, le gardien champion du monde en 2006 a indiqué que ce match "ne pouvait pas être normal".

Sabato si gioca #JuventusVerona, una partita che per me non può essere normale

Saturday’s fixture is Juventus-Verona, which for me can’t be just an ordinary game #FinoAllaFine #LiveAhead https://t.co/AZ8fR7JC9e pic.twitter.com/sYun2ev7RU