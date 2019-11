Juventus: Bonucci, 32 ans, rempile jusqu'en 2024

Si Andrea Barzagli a stoppé sa carrière en mai dernier, à 38 ans, son ancien acolyte de l'équipe nationale italienne et de la Juventus semble parti pour emprunter un chemin similaire. Ce mardi, la Vieille Dame a en effet officialisé la prolongation de contrat de son capitaine, Leonardo Bonucci. Âgé de 32 ans, celui qui a également défendu les couleurs de l'AC Milan a paraphé un nouveau bail courant jusqu'au 30 juin 2024. Il aura alors 37 ans.

«C'est une longue et belle histoire qui relie Leonardo Bonucci à la Juventus. Et c'est une histoire qui continuera jusqu'en 2024, après qu'il a officiellement signé le renouvellement de son contrat avec le club aujourd'hui, précise un communiqué de la formation piémontaise. La date du 19 novembre n'a pas été choisie au hasard pour une annonce aussi importante: il s'agit d'un numéro inextricablement lié à Bonucci, et encore plus aujourd'hui».