Juventus: Avec De Ligt, Matuidi et Higuain contre le Napoli

Maurizio Sarri, l’entraîneur de la Juventus, fait peu de changement dans son onze de départ pour le choc contre le Napoli, ce samedi (21h) à Turin. En défense, Matthijs de Ligt prend la place de Giorgio Chiellini, gravement blessé.

Blaise Matuidi est de nouveau associé à Miralem Pjanic et Sami Khedira dans l’entrejeu, alors que Gonzalo Higuain reste le numéro 9 de l’équipe, soutenu par Cristiano Ronaldo et Diego Costa.

Du côté des Partenopei, Dries Mertens évolue en pointe, alors que la recrue Hirving Lozano est sur le banc.

LINE-UP | Here's our Starting XI for #JuveNapoli! ⚪️⚫️



SUBS | Pinsoglio, Buffon, Rugani, Demiral, Danilo, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Cuadrado, Bernardeschi, Dybala, Mandzukic.#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/XByAgC28Bc