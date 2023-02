Juventus : après la sanction, l'objectif d'Allegri est le maintien !

Ce mercredi soir, la Juventus affrontera Salernitana pour le compte de la 21ème journée de Serie A. Les Juventini auront pour objectif de remonter au classement après avoir été punis d'un retrait 15 points. Treizièmes, ils auront l'opportunité de grimper à la dixième place de Serie A. Si la qualification en Coupe d'Europe par le biais du championnat semble compliquée, Massimiliano Allegri a fait part des objectifs de son équipe, en ironisant sur les 40 points, synonyme quasiment de maintien dans l'élite.

"Pour le moment, nous devons penser à atteindre la barre des 40 points. C'est ironique, mais nous devons d'abord réfléchir à cet objectif, puis le suivre étape par étape, a expliqué le technicien en conférence de presse. (...) Nous devons nous remettre sur les rails et nous efforcer de rattraper les équipes devant nous et commencer à grimper au classement. C'est une longue saison et nous devons continuer notre chemin. Nous sommes en demi-finales de la Coupe et notre objectif est également de progresser en Ligue Europa. Nous devons parler sur le terrain, cependant, sans aucune excuse."

Pour cette rencontre, la Juventus sera privée d'Arkadiusz Milik, Mohammed Ihattaren, Daouda Peeters mais aussi de Leonardo Bonucci, Kaio Jorge, Leandro Paredes et Paul Pogba.