Mais quel gâchis ! Le nul entre Paris Saint-Germain et Benfica (1-1) pouvait permettre à la Juventus, en cas de succès en Israël, d’effectuer un superbe rapproché au classement dans ce groupe H de la Ligue des champions.



Au lieu de cela, les coéquipiers de Rabiot se sont inclinés mardi soir face au Maccabi Haïfa (2-0), équipe réputée la plus faible de la poule. Une défaite en forme d’humiliation qui condamne très probablement les Turinois dans la course aux huitièmes de finale.

Pas mieux en championnat

« Nous vivons une période négative qui me conduit à être extrêmement en colère, avec un sentiment de honte », a concédé Andrea Agnelli après la rencontre, devant les caméras de Sky Sports. Mais pas question pour le président de la Vieille Dame de remettre en cause l’entraîneur Massimiliano Allegri.



« Dans une situation comme celle-ci, il ne s'agit pas d'une personne ou d'un homme. C'est une question de groupe… Allegri est l'entraîneur de la Juve et il le restera », a tranché le patron du club piémontais.



La Juventus ne se porte pas bien non plus en Serie A avec une huitième place au classement après neuf journées.