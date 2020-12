Sans club depuis 2019 et son départ de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri est un entraîneur réputé pour sa capacité à gagner, ce qu'il a notamment su démontrer lors de son passage dans les rangs de la Vieille Dame, parvenant à remporter 5 titres de champion d'Italie de façon consécutive, et 4 Coupes d'Italie de suite, en arrivant aussi en finale de Ligue des Champions à deux reprises (2015 et 2017) avec des défaites face au Barça puis contre le Real Madrid.





Ancien entraîneur de l'AC Milan, il a pu côtoyer Cristiano Ronaldo durant un an en Italie à la Juve, et il en a visiblement gardé de grands souvenirs à en croire ses propos dans un entretien accordé au Times. "J'ai eu beaucoup de joueurs forts, avec une forte mentalité", a-t-il indiqué, des défenseurs comme (Giorgio) Chiellini et (Alessandro) Nesta, des milieux de terrain comme (Gennaro) Gattuso et (Clarence) Seedorf et des attaquants comme (Zlatan) Ibrahimovic et (Cristiano) Ronaldo. Ronaldo est le meilleur joueur en terme de mentalité," a jugé Allegri.



Puis de mettre en avant la méthode de l'avant-centre, qui a marqué son 750ème but en carrière, mercredi. "Ronaldo a une tête différente de toutes les autres. Il a remporté cinq Ballons d’Or, cinq Ligues des Champions et un championnat d’Europe pour le Portugal, et c’est tellement difficile, et c’est toujours lui qui fait la différence. Chaque année, il a un nouvel objectif."

Allegri se verrait bien en Premier League

Le technicien italien a également parlé de son souhait de découvrir la Premier League dans le futur. "J'aimerais faire l'expérience de la Premier League. En Italie, j'étais à Milan pendant quatre ans. Cinq ans à la Juventus. Maintenant, j'espère (travailler à nouveau) en Italie, mais c'est difficile, ou en Angleterre. Pour moi, le football anglais s'améliore maintenant parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers. Il y a plus de tactiques qu'il y a dix ans. L'Angleterre est désormais plus sophistiquée et plus tactique, mais respecte également la tradition du football anglais", a observé le natif de Livourne.

Ronaldo, 750 buts en carrière