Juventus : Agnelli croit toujours en la Super Ligue

La Super Ligue voulue notamment par la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone n'a pas fait long feu. Lancée un dimanche du mois d'avril 2021, la compétition a été enterrée dès le lendemain, en raison notamment de la fronde massive des supporters des six clubs anglais impliqués dans le projet. Pour autant, le président de la Juve, Andrea Agnelli, reste persuadé qu'une réforme de la Ligue des champions est nécessaire et que le vent du changement apporté par la Super Ligue reste d'actualité.

Lors de l'assemblée générale de la Juventus ce vendredi, le dirigeant bianconero s'est montré très clair : "Je n'abandonnerai pas demain ce que je n'ai pas abandonné hier. Il faut changer le système et la Juventus veut avoir son rôle à jouer." Et Agnelli de se lancer dans un discours fustigeant l'actuelle Ligue des champions qui "décide que le quatrième d'un championnat comme celui de l'Italie a plus de droits que le champion d'un autre pays".

Logique commerciale contestée

Visiblement pourfendeur d'une logique commerciale ayant gangrené le football, Andrea Agnelli assure ne pas comprendre pourquoi la Juve, le Real et le Barça qui n'ont pas remporté leur championnat, participent à la LdC alors que d'autres champions n'y prennent pas part. "La logique commerciale a dicté cette formule", conclut-il.