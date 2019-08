Juve-Napoli, c'était fou jusqu'au bout !

Programmé ce samedi 31 août, dès la deuxième journée de Serie A, le premier choc entre la Juventus et le Napoli a offert un spectacle exceptionnel. Les champions d’Italie sont sortis vainqueurs d’une bataille au scénario incroyable face à leur habituel dauphin: ils ont mené 3-0, mais les Partenopei sont revenus à 3-3 en l’espace de 20 minutes et ce avant un but contre son camp de Kalidou Koulibaly qui a donné la victoire à la Vieille Dame dans le temps additionnel !

Durant une heure de jeu, les Turinois ont semblé largement au-dessus des Napolitains. Ils ont joué les coups à fond et ont été récompensés en première période: Danilo, tout juste entré en jeu, a conclu un contre supersonique emmené par Douglas Costa (16e), puis Gonzalo Higuain, servi dans la surface par Blaise Matuidi, effaçait joliment le futur malheureux Kalidou Koulibaly pour doubler la mise (19e). En seconde période, c’est Cristiano Ronaldo qui enfonçait le clou, sur un centre de Douglas Costa (62e).

De Ligt fautif

Les hommes de Carlo Ancelotti étaient KO debout mais se sont complètement relancés en quelques secondes. Kostas Manolas marquait de la tête sur un coup franc lointain (66e) et Hirving Lozano, le prodige mexicain lancé au retour des vestiaires, reprenait un centre de Piotr Zielinski (68e). Dépassé sur les deux buts, Matthijs de Ligt était battu au duel par Giovanni Di Lorenzo, auteur du but égalisateur sur un coup franc excentré de José Callejon (81e).

Recruté pour 75 millions d’euros durant l’intersaison et laissé sur le banc par Maurizio Sarri avant la grave blessure de Giorgio Chiellini, le jeune défenseur néerlandais a été catastrophique. Mais c'est donc Kalidou Koulibaly, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, qui était le grand malheureux du jour. Sur un long coup franc de Miralem Pjanic, le Franco-Sénégalais ratait son dégagement et le ballon filait dans le but de son équipe (92e)...