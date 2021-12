Juve : McKennie vers la Premier League

La Juventus est prête à se séparer de Weston McKennie - mais seulement pour le bon prix. Les géants de la Serie A cherchent à reconstruire l'équipe et même si Massimiliano Allegri souhaite conserver l'international américain, McKennie pourrait rapporter une bonne somme d'argent. Plus tôt cette année, la Juventus a payé Schalke un total de 25 millions de livres sterling sur une période de trois ans pour rendre le transfert de l'Américain permanent et le signer jusqu'en 2025. Selon Calciomercato, Tottenham prépare une offre sérieuse aux géants de la Serie A pour signer Weston McKennie lors de la prochaine fenêtre de transfert.

Des joueurs partiraient en sens inverse

Le manager des Spurs, Antonio Conte, est un admirateur du joueur de l'USMNT en raison de sa polyvalence au milieu de terrain. Le patron italien n'est pas non plus très fan de Dele Alli, Harry WInks et Tanguy Ndombele qui pourraient être proposés dans le cadre de l'opération dans le but de signer McKennie et de faire baisser le prix.