Juve - Inter, un derby d'Italie à travers les âges

En, les supporters de la Juve débordent sur la pelouse de San Siro et l'arbitre doit arrêter le match, donné gagné 2-0 à l'Inter. A une journée de la fin, Andrea Agnelli, président de la Juve et de la Fédération, fait rejouer cette rencontre décisive pour le titre. Pour protester, l'Inter aligne ses jeunes, dont un certain Sandro Mazzola, et perd 9-1. A Turin, une autre légende, Giampiero Boniperti, arrête sa carrière là-dessus. Six ans plus tard, en, le journaliste Gianni Brera invente le terme « derby d'Italie ». En, un joueur de l'Inter sera blessé avant le match à Turin, dans son bus, par un supporter de la Juve. La partie se termine sur un nul, mais les Milanais récupéreront la victoire sur tapis vert.C'est toute une génération qui a grandi en regardant les résumés des chocs de Serie A, alors le plus grand championnat du monde, sur L'Equipe du Dimanche à la fin des années 90. Celui dereste le plus marquant : à trois journées de la fin, en tête du classement, la Juve de Zinedine Zidane et Didier Deschamps devance d'un point l'Inter de Ronaldo et Youri Djorkaeff. Un penalty oublié sur Ronaldo en seconde période, un autre accordé sur le contre à Alessandro Del Piero, qui voit son tir repoussé par Pagliuca. La Juve s'impose tout de même 1-0 (et sera championne), Del Piero ayant marqué avant la pause.En, la Juventus remonte de Serie B et bat l'Inter 2-1, alors que les Nerazzurri étaient invaincus chez eux depuis 18 matchs. Mauro Camoranesi et David Trezeguet sont les buteurs. La saison suivante, enà Turin, les supporters entonnent un chant raciste envers Mario Balotelli, buteur pour l'Inter (1-1). La Juve jouera un match à huis clos. Le scandale du Calciopoli, en, a définitivement attisé la haine, l'Inter qualifiant les Bianconeri de tricheurs et ces derniers estimant, moqueurs, que les Milanais avaient besoin de ça pour enfin regagner un titre.Cette rivalité est si marquée qu'elle connaît parfois des épisodes inattendus. Il y a un peu plus d'un an, en novembre, quand José Mourinho allait gagner avec Manchester United en Ligue des Champions sur le terrain de la Juve, il chambrait les supporters locaux en mettant sa main derrière l'oreille pour mieux les entendre. « Ils ont insulté ma famille, y compris celle de l’Inter », résumait alors le coach portugais (pour Sky Sport Italia), auteur du triplé championnat-Coupe-Ligue des Champions en 2010 avec les Nerazzurri.Avec un but de Gonzalo Higuain à dix minutes de la fin, la Juventus prenait la tête de Serie A avec ce succès à Milan, au soir de la septième journée au. Quant au dernier match à Turin, en décembre, ce n'était clairement pas la même saison, surtout pas les mêmes adversaires : après sa victoire 1-0 lors de la 15eme journée (but de Mandzukic), la Vieille Dame comptait huit points d'avance sur Naples et quatorze sur l'Inter, troisième !