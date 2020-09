Juve : Arthur Melo milite pour l'arrivée de Luis Suarez

Ronald Koeman compte bien lancer un nouveau cycle au Barça. Leo Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait et un départ peut encore se produire pour l'Argentin. Ivan Rakitic est lui retourné à Séville. Quid de Lui Suarez ?

Le nouveau coach du Barça a exhorté El Pistolero à se trouver un point de chute. Un point de chute qui pourrait bien être le Piémont selon différentes rumeurs émanant d'Italie. Suarez rejoindrait ainsi Arthur Melo, qui a rallié la Juventus depuis le Barça cet été. "Je ne lui ai pas parlé et je ne connais pas sa situation", a déclaré le Brésilien à propos d'une arrivée potentielle de l'Uruguayen à Turin.

Arthur va jouer avec CR7 après avoir évolué avec Messi

"C'est un grand joueur et il apporterait sans aucun doute beaucoup à l'équipe", a encore indiqué Arthur lors de sa conférence de presse de présentation à l'Allianz Stadium. "Je ne peux que dire merci à Barcelone. Ils m'ont très bien traité et je faisais partie d'un projet ambitieux. J'ai pensé que [rejoindre la Juventus] pouvait être une étape importante dans ma carrière sportive." Arthur rejoint maintenant le cercle restreint de joueurs ayant évolué à la fois avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. "J'ai eu le privilège de jouer avec de grands joueurs. Jouer avec Ronaldo est presque comme un rêve devenu réalité", s'est-il encore enthousiasmé.