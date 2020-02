Justin Kluivert (AS Roma) exprime son admiration envers Ronaldo

Justin Kluivert, le jeune milieu offensif de l’AS Roma, vient de faire part de l’immense estime qu’il a envers le quintuple Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo. Dans un entretien accordé à DAZN, le fils de l’ancien directeur de football du PSG a indiqué qu’il considérait l’attaquant de la Juventus comme un vrai modèle et ce depuis son tout jeune âge. « Pour ce qu'il est sûr et en dehors du terrain, mon idole est Cristiano Ronaldo, a-t-il confié. Je l'admire depuis que je suis enfant et je suis son parcours attentivement, mais je n'ai pas de photo avec lui. »

Kluivert sur les pas de Ronaldo

À ses débuts au plus haut niveau, Ronaldo était connu pour son appétence pour les dribbles, avant d’épurer un peu plus son style en privilégiant l’efficacité au côté spectacle. Kluivert, pour sa part, avoue vouloir combiner les deux dans la mesure du possible, lui qui compte seulement 3 réalisations en Serie A cette saison. « J'aime dribbler et effacer quatre ou cinq joueurs, mais ce n'est pas si simple. Je ne réussis pas toujours, mais l’idée est toujours de tenter. Lors du premier match contre la Juve, pour mes débuts avec la Roma que je n'oublierai jamais, j'ai fait une passe décisive à [Edin] Dzeko et c’était un rêve qui se réalisait. C'était merveilleux d'être immédiatement décisif au sein de son nouveau club. »



