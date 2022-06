Italie : l'Inter Milan veut boucler ses dossiers brûlants d'ici fin juin

L'Inter Milan, au cœur de plusieurs dossiers brûlants sur le marché des transferts (Dybala, Lukaku, Skriniar notamment), entend boucler son recrutement d'ici fin juin, a assuré vendredi son dirigeant Giuseppe Marotta. L'ambition du club nerazzuro est de "tout conclure dans le mois de juin pour mettre à disposition de Simone Inzaghi la meilleure équipe possible, de manière soutenable", a indiqué l'administrateur délégué à plusieurs médias italiens. Interrogé sur les discussions menées avec l'entourage de l'Argentin Paulo Dybala, laissé libre par la Juventus Turin, il a assuré être "en train de travailler pour aligner une équipe compétitive comme le mérite l'Inter". Une réunion a eu lieu cette semaine avec l'agent de la "Joya" (Le Bijou) pour définir les termes d'un transfert qui semble de plus en plus probable.

Giuseppe Marotta n'a en revanche pas souhaité faire de commentaire spécifique sur la situation du défenseur central Milan Skriniar, qui intéresserait notamment le Paris SG. Selon la Gazzetta dello Sport, le PSG a proposé 50 millions d'euros pour recruter l'international slovaque de 27 ans, sous contrat avec l'Inter jusqu'en 2023. Mais le club lombard en demanderait quelque 70. Un autre titulaire de la saison dernière pourrait partir : l'ailier néerlandais Denzel Dumfries, pour lequel Chelsea se serait positionné, selon des médias italiens.

Ce départ pourrait s'inscrire dans le cadre de la complexe opération financière visant à essayer de faire revenir à Milan l'attaquant belge Romelu Lukaku, insatisfait de sa situation à Chelsea et favorable à un retour à l'Inter avec qui il a été champion d'Italie en 2021. L'Inter Milan, qui a vendu l'an dernier Lukaku aux "Blues" pour quelque 115 M EUR, a toutefois des moyens limités sur le marché des transferts et veut continuer à réduire sa masse salariale. Si le mercato n'ouvre officiellement que le 1er juillet en Italie, le club nerazzurro aurait par ailleurs déjà bouclé deux arrivées en attente d'officialisation, selon les médias, celle du portier camerounais de l'Ajax Amsterdam André Onana et celle du milieu de terrain arménien de la Roma Henrik Mkhitaryan, en fin de contrat dans la capitale.