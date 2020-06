Italie : La Serie A évoque des play-offs en fin de saison

Le choix va faire réagir dans les bureaux de l'Olympique Lyonnais. L'idée de finir la saison sous la forme de play-offs a germé du côté de l'Italie, si bien qu'il s'agit de la deuxième option pour boucler le championnat transalpin. Le Conseil fédéral s'est réuni ce lundi pour prendre d'importantes décisions.

La Fédératon italienne de football souhaite donc finir la Serie A sur le terrain, la saison reprenant en juin pour se finir le 2 août conformément au calendrier de l'UEFA. Mais en cas de nouvelle interruption due au Covid-19 via d'éventuelles quarantaines de joueurs infectés, l'épilogue italien sera sous la forme de play-offs.

Un algorithme en dernier recours ?

La dernière option si ces play-offs ne peuvent se tenir serait alors plus drastique : fin du championnat, et classement établi via un algorithme assez complexe. Lors de cette audience, le Conseil fédéral à également prononcé l'arrêt du championnat féminin, et les montées de Monza, Vicence et de la Reggina (probable destination de Jérémy Ménez au mercato) en Serie B.

En Serie A la Juventus est actuellement leader, un point devant la Lazio et 9 devant l'Inter de Milan.