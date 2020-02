Cristiano Ronaldo vient de fêter ses 35 ans. L'international portugais a débuté l'année 2020 en signant de belles performances avec la Juve, lui qui semble vivre une seconde jeunesse à Turin. D'ailleurs, Cr7 considère que son « âge biologique » n'est que de 25 ans. L'ancien joueur du Real, félicité par son ancien président Florentino Perez qui le considère encore comme le meilleur joueur du monde, se voyait devenir pêcheur à Madère à 35 ans, comme il l'a confié au média officiel de la fédération portugaise de football :



« Je viens de fêter mes 35 ans, mais mon âge biologique est de 25 ans. Étant jeune, je pensais qu'à cet âge-là je serais pêcheur à Madère. Je voulais devenir un joueur professionnel, mais je n'aurais jamais pensé jouer comme j'ai joué et gagner comme j'ai gagné », confie ainsi Cr7, également convié à se livrer sur le plus beau but de sa carrière. Pour lui, il s'agit de son retourné acrobatique réalisé avec le Real Madrid face à la Juventus, son club actuel : « Mon plus beau but ? Il n'est pas facile de choisir, car il y en a beaucoup. Le retourné acrobatique a sans doute été le plus dur ».