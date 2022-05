Olivier Giroud est un Français et il porte les couleurs de la sélection tricolore. Mais, cela ne l’empêche pas de ressentir un vrai lien envers le pays voisin qu’est l’Italie. Parce qu’il y évolue depuis le début de la saison en cours, et aussi parce qu’une partie de sa famille y est originaire. Le natif de Chambéry vient d’ailleurs d’avouer qu’il s’est toujours senti proche de cette nation.



Dans une interview accordée au magazine L’Equipe, Giroud a révélé une anecdote qui date de 1994 et qui illustre cette relation particulière avec La Botte. Il s’était mis à supporter la Squadra Azzurra lors de la Coupe du Monde aux Etats-Unis. « Vu que la France n’y était pas, j’ai supporté l’Italie au Mondial 1994 et j’ai pleuré lorsque Roberto Baggio a loupé son tir au but en finale. En revanche, concernant celle de 2006, j’étais à 100% pour les Bleus », a-t-il déclaré.

Giroud sous le charme de l’AC Milan

Giroud se souvient aussi de l’échec de l’AC Milan lors de la C1 de 2005. Il était autant marqué par cette défaite que par la manière dont le club lombard s’est ressaisi ensuite : « En 2007, ils la gagnent, ils sont revenus encore plus forts, ça c’est un grand club. Ce Milan, c’était la classe à l’italienne, toujours bien coiffés, beaux dans leur ensemble rossonero, mais aussi très pros, rigoureux. Je pense à Maldini, à Costacurta et à plein d’autres joueurs d’exception ».



Aujourd’hui, Giroud a la possibilité de marquer l’histoire du club avec ses coéquipiers en offrant aux septuples champions d’Europe leur premier Scudetto depuis onze ans. L’ancien Montpélliérain promet que tout est mis en œuvre pour que cet objectif se réalise : « Il y avait du boulot ! Je n’avais pas la prétention de jouer le titre et l’objectif était une nouvelle qualification pour la Ligue des Champions. Mais on est le Milan, et avec les résultats positifs qu’on a enchainés, rapidement, dans ma tête, l’objectif a été le Scudetto ».