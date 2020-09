Inter Milan - Zanetti : "Pas en mesure de faire une offre pour Messi"

El dirigente del conjunto italiano reconoció que nunca fue una opción ir a fondo por la Pulga, que finalmente se quedará en Barcelona.https://t.co/JilCLgAdE7

Lautaro Martinez, loin du Barça pour Zanetti

Lorsque le sextuple vainqueur du Ballon d’Or, Lionel Messi a émis le désir de s'en aller hors du Camp Nou, le monde du football s'est affolé et les rumeurs les plus folles se sont enchaînées. Javier Zanetti, vice-président de l'Inter Milan, est revenu sur la situation, se montrant peu surpris par le fait que le numéro 10 soit resté au Barça pour une saison supplémentaire., a déclaré Zanetti à TyC Sports. "Notre marché consiste à vendre d'abord, puis à acheter - nous devons respecter le fair-play financier. Cela ne servait à rien de s'asseoir pour discuter avec Messi. Comme il l'a toujours dit, Barcelone est sa maison, sa famille et, vu comment ça s'est terminé, c'est vrai que ça reste comme ça.. Les finances ne sont pas importantes."Si Messi, qui a repris l'entraînement de façon individuelle, va continuer au Camp Nou, un autre international argentin est courtisé par le club catalan. Afin de compenser le départ prochain de Luis Suarez, Lautaro Martinez est ciblé. Il est vrai qu'il a affiché, en sélection Albiceleste, une belle affinité avec Messi.Toutefois, Zanetti a insisté sur le fait que le jeune attaquant de 23 ans avait le désir de perdurer du côté de la Serie A. "Dans son cas, étant juste un jeune joueur avec un tel potentiel, il est normal que les autres équipes le regardent.. Nous sommes heureux avec lui et je sais qu'il est heureux ici aussi. Il sait qu'il est dans un grand club et qu'il s'améliore beaucoup grâce à l'entraîneur, Antonio Conte", a-t-il indiqué.