Inter Milan: Spalletti, deux saisons et puis s'en va ?

Après deux saisons passées sur le banc de touche de l'Inter Milan, et malgré un contrat courant encore jusqu'en juin 2021, Luciano Spalletti pourrait quitter ses fonctions au terme de l'exercice en cours. C'est en tout cas ce que rapporte La Repubblica, expliquant que la direction du club ferait déjà le forcing pour faire venir Antonio Conte en retour.

L'ancien sélectionneur de la Nazionale, libre de tout engagement depuis son éviction de Chelsea à l'été 2018, serait la priorité des Lombards, qui n'abandonneraient pas non plus la possibilité de faire revenir José Mourinho au bercail, l'homme qui avait notamment guidé les Intéristes vers la victoire en Serie A et en Ligue des champions en 2010.