Inter Milan : Skriniar privé du brassard, le Slovaque défendu par ses supporters

Milan Skriniar ne sera plus le capitaine de l'Inter Milan et cette décision a été actée à la suite de la non-prolongation du défenseur Slovaque au sein de l'écurie milanaise. Alors que Skriniar sera libre l'été prochain, il va s'engager du côté du Paris Saint-Germain et les Nerazzurri vont perdre un sacré élément dans leur secteur défensif. Son choix de s'en aller n'a donc visiblement pas plu aux dirigeants puisque le défenseur vient de se voir enlever le brassard de capitaine. Une décision qui ne plait pas aux supporters étant donné que ces derniers ont pris la défense du Slovaque.

Skriniar défendu par les supporters de l'Inter

Le joueur de 27 ans va terminer son aventure en Lombardie sans le brassard de capitaine et cette décision fait jaser pour les amoureux de l'Inter. Giuseppe Marotta, directeur sportif, a estimé que le Slovaque ne serait plus légitime à porter ce brassard mais les supporters intéristes estiment que Skriniar pouvait continuer à être le capitaine de l'équipe jusqu'à son départ. Les Ultras de la Curva Nord ont ainsi pris la parole dans un communiqué, déclarant que Skriniar avait toujours été cash avec eux et demandant du respect pour le défenseur.

"Skriniar nous a expliqué que, l'été dernier, le club l'avait informé qu'il allait être mis sur le marché et malgré lui il a dû passer à l'action pour trouver une nouvelle destination. Après avoir reçu l'intérêt du PSG et certain que l'Inter l'aurait vendu de toute façon, il a obtenu une offre que l'Inter – quand le club a changé d'avis – n’a pas pu égaler. Milan a tenté de répondre à l'Inter en abaissant ses exigences sur le renouvellement, incapable toutefois d'ignorer l'offre de Paris, mais se montrant en tout cas disposé à renoncer à une perspective de plusieurs millions d'euros. Les raisons du portefeuille ont dépassé celles du cœur, nous n'avons pas envie de crucifier un joueur qui a contribué à nous donner tant de satisfaction. Nous invitons chacun à le traiter au moins avec respect pour le professionnalisme dont il a fait preuve durant son séjour à Milan."