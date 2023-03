Ce mardi soir, l'Inter Milan se déplace sur la pelouse du FC Porto afin de valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club italien s'est imposé 1-0 au match aller et a un pied au tour suivant, mais devra confirmer cela à l'Estadio do Dragao. Défaits en championnat contre la Spezia ce week-end, les Intersites n'ont pas préparé de la meilleure des manières leur déplacement au Portugal.

"On s'est préparé de la meilleure façon"

L'entraîneur de l'Inter Milan, Simone Inzaghi, s'est montré très déterminé en conférence de presse. Il se méfie tout de même des Dragons.

"Nous savons que nous sommes face à une équipe de qualité. On les a vus au match aller, ils sont forts en tête-à-tête. On connaît les statistiques de Porto, les Italiens ont toujours souffert ces dernières années mais on s'est préparé de la meilleure façon possible, en respectant Porto et surtout en se concentrant sur nous-mêmes. Nous savons que ce sera un match très significatif, entre deux équipes qui ont pleinement mérité d'être ici après avoir surmonté deux groupes très difficiles. Demain (mardi) sera une vraie confrontation. Nous savons que demain (mardi) nous pouvons faire un grand pas et revenir dans les quarts de finale. Cela ne s'est pas produit depuis longtemps et nous voulons aller encore plus loin. Le match retour sera encore plus stimulant, nous aurons besoin de concentration car nous sommes face à une équipe habituée à ce genre de matches".