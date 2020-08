Inter Milan : Sanchez veut "gagner quelque chose avec ce club"

Alexis Sanchez affirme sa faim de gagner



"Bonjour les fans de l'Inter. Je suis très, très heureux de rester ici avec vous. Je pense que j'avais ce désir de rester ici parce que j'ai trouvé une famille, un staff et on a tous hâte de se battre et de gagner quelque chose pour ce club. J'ai faim et je veux gagner quelque chose, c'est pourquoi je suis si heureux d'être ici, avec vous, pour gagner quelque chose", a affirmé l'ancien joueur du Barça.



Après une saison en prêt à l'Inter Milan, Alexis Sanchez va rester en Lombardie comme l'a confirmé Manchester United, son ancien club. "Tout le monde à Manchester United souhaite à Alexis Sanchez le meilleur dans sa future carrière alors qu'il rejoint l'Inter Milan pour un transfert permanent", a expliqué le club anglais au sujet du chilien. Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de l'Inter Milan, le joueur a adressé un message aux supporters du club italien.Alexis Sanchez avait rejoint le club italien via un prêt d'une saison en août 2019 et a fait 29 apparitions pour l'Inter, marquant quatre buts. L'ancien joueur d'Arsenal est désormais engagé avec les Lombards jusqu'en 2023.