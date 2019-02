Inter Milan: Nainggolan a perdu du poids

Sanctionné à Noël pour un retard à l’entraînement de l'Inter (au lendemain d'une sortie nocturne), Radja Nainggolan tente de retrouver sa forme physique afin de finir la saison en trombe. Le milieu belge a perdu 4 kilos ces dernières semaines, comme le précise la Gazzetta.

"Il a eu quelques difficultés à s’adapter et a réalisé des performances qui ne lui ressemblaient pas, mais je suis convaincu que l’on parle d’un professionnel qui peut et qui doit donner plus. Il est conscient et je sais que, avec Spalletti, ils sont en train de faire un travail particulier", assure ainsi le directeur sportif Beppe Marotta, interrogé par Sky Sport.

Recruté pour 38 millions d'euros l’été dernier, le "Ninja" en est à 2 buts en 15 matches de Serie A avec les Nerazzurri.