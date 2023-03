Inter Milan : menacé, Simone Inzaghi donne rendez-vous à la fin de la saison

12 ans après, l’Inter Milan a retrouvé les quarts de finale de la Ligue des Champions. Contre le FC Porto à Giuseppe-Meazza, les Nerazzurri ont réussi à conserver leur avantage du match aller (0-0, 1-0). Ce succès permet de donner un peu plus de temps à Simone Inzaghi. L’entraîneur de l’Inter pourrait être évincé de ses fonctions à la fin de saison. Interrogé à ce sujet par Mediaset, le technicien transalpin a donné rendez-vous à la fin de saison. Tout en rappelant ses bons résultats.

"Je parlerai tranquillement car je le dois à moi-même et à mes proches"

"Quand viendra le moment de parler, je parlerai tranquillement car je le dois à moi-même et à mes proches. On ne croirait pas, mais l'Inter est deuxième en championnat, en quarts de C1 et en 1/2 de la Coupe d'Italie."