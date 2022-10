Lautaro Martinez est l'un des attaquants les plus efficaces d'Europe, ayant été la vedette de l'Inter au fil des ans et il a contribué à leur victoire en Serie A en 2021, mettant fin à 11 ans de disette. L'Inter pourrait être contraint de le vendre compte tenu de sa situation financière, et il est le joueur pour lequel ils récupéreraient le plus d'argent, étant donné son âge et son potentiel pour l'avenir.



Il a été rapporté qu'il y a quatre équipes dans la course pour Martinez, et trois d'entre elles sont en Premier League, ce qui rend fort probable un transfert en Angleterre. Les trois clubs de Premier League qui s'intéressent à lui sont Manchester United, Tottenham et Chelsea, qui pourraient tous avoir besoin d'un attaquant à l'avenir.

3 clubs anglais sur Martinez

Chelsea a besoin d'un nouvel attaquant étant donné le manque d'options dans ce domaine, Pierre-Emerick Aubameyang étant la seule option reconnue. Tottenham s'est intéressé à lui l'été dernier, mais ne pourrait le recruter que si Harry Kane ou Heung-min Son quittent le club. Et selon InterLive, l'Atletico Madrid est entré dans la course pour signer Martinez, mais le prix pourrait être un peu élevé pour eux étant donné leurs propres problèmes financiers.