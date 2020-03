Inter Milan : Lukaku, Sanchez et Young, les anciens Mancuniens s’éclatent en Italie

Décidément, la ligne aérienne entre Manchester et Milan tourne à plein régime. En l’espace de six mois, l’Inter a en effet acheté trois anciens joueurs des Red Devils, à savoir Romelu Lukaku, Alexis Sanchez et dernièrement Ashley Young. En quête d’un attaquant l’été dernier, les Lombards et Antonio Conte ont alors recruté l’attaquant belge pour 65 millions d’euros, soit largement le plus gros investissement de l'histoire du club italien sur le marché des transferts. Un choix payant, car si les Milanais sont actuellement à la lutte pour le titre en Serie A, les 17 buts de leur numéro 9 n’y sont pas étrangers. En Italie, Lukaku s’est parfaitement adapté et est d'ailleurs pour l’heure le 3eme meilleur buteur de la saison. Young, une précieuse arrivée

Si ce dernier est désormais essentiel dans le schéma tactique mis en place par Conte, Ashley Young pourrait également rapidement le devenir. A quelques mois de la fin de son contrat avec Manchester United, le polyvalent anglais s’est engagé jusqu’à la fin de la saison, avec une saison supplémentaire en option, à l’Inter Milan pour environ 1,5 million d’euros. Capable de jouer piston droit ou gauche dans le 3-5-2 milanais, celui qui va sur ses 35 ans a donc quitté l’Angleterre pour découvrir autre chose. En quelques apparitions, Young s’est très vite montré décisif, avec déjà un but lors du choc contre la Lazio Rome (défaite 2-1) et une passe décisive contre Cagliari (1-1). De bonnes prestations qui devraient lui valoir de continuer au moins un an de plus en Lombardie. Alexis Sanchez veut rebondir

En revanche, si Lukaku et Young s’éclatent avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez vit une nouvelle saison bien délicate. Prêté pour un an chez les Nerazzurri, le Chilien doit pour le moment se contenter de quelques apparitions. La faute notamment à une blessure à la cheville gauche et une opération, courant octobre. De retour début 2020, le numéro 7 pourrait être la bonne surprise de cette fin de saison en Italie. Pour l’heure, il compte un but et trois passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues. Alors que l’Inter Milan devait se rendre ce jeudi à Naples pour disputer la demi-finale retour de la Coupe d’Italie (défaite 1-0 à l’aller), la rencontre a été reportée à cause du coronavirus qui touche le pays.