Inter Milan - Lukaku : "Je fais partie du top 5 parmi les buteurs"

Romelu Lukaku est vital à l'Inter Milan d'Antonio Conte. Arrivé à l'été 2019 en Italie en provenance de Manchester United, l'attaquant belge a très vite répondu aux attentes. Auteur de 53 buts depuis l'entame de la saison dernière, il est également connu pour être un véritable dévoreur de football. Le Belge a noté une différence fondamentale dans l'approche du jeu, entre la Premier League et l'Italie. "En Italie, la gagne passe avant tout. Il y a une grande différence dans l'approche des matchs entre ici et l'Angleterre. Et sinon, je me concentre sur ce que je dois faire précisément car, là encore, les deux Championnats ne se ressemblent pas. Tactiquement, au niveau de mon positionnement et de mes mouvements, je ne dois pas me tromper. Jamais", a-t-il indiqué dans un entretien accordé à France Football.



"Il y a peut-être des joueurs qui ont marqué plus de buts mais..."

Comme Robert Lewandowski ou encore Harry Kane, le natif d'Anvers est un joueur en pleine forme lorsqu'il faut faire trembler les filets adverses. Troisième buteur le plus prolifique en Serie A cette saison, à égalité avec Cristiano Ronaldo (8 réalisations) mais devancé par Zlatan Ibrahimovic (10 buts en 6 matchs), Lukaku a également livré son sentiment sur sa place dans la hiérarchie mondiale des attaquants. "Sur ces cinq derniers mois, je fais partie du top 5 parmi les buteurs, oui ! Il y a peut-être des joueurs qui ont marqué plus de buts mais... Non, non, top 5, c'est bon. Je n'ai pas envie de donner le classement mais je fais partie de ceux-là", a commenté Lukaku.