Inter Milan : Lié au PSG, Skriniar a été opéré du dos !

L’Inter Milan doit se passer de son taulier. Depuis plusieurs semaines, Milan Skriniar souffre d’une blessure au dos et le joueur n’est plus apparu sur les terrains depuis le 14 mars dernier. Alors qu’il arrive en fin de contrat à l’issue de la saison et qu’il se rapproche d’un départ (au PSG ?), l’international slovaque a subi une opération, comme l’a confirmé le club italien dans un communiqué : « Milan Skriniar a subi une opération endoscopique de la colonne lombaire hier à la Clinique du Sport de Mérignac. Le défenseur de l'Inter suivra un programme de rééducation dans les semaines à venir ».

L’Inter Milan n’avance aucune date de retour pour son défenseur central et une fin de saison est même évoquée par la presse italienne. Simone Inzaghi espère lui sans doute pouvoir compter sur Milan Skriniar, notamment en vue de la demi-finale de la Ligue des Champions prévue face à l’AC Milan.