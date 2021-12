Inter Milan : Les adieux d'Eriksen

Christian Eriksen est de retour à Milan pour dire au revoir à l'Inter Milan. Comme le rapporte le média italien La Gazzetta dello Sport, les médecins du Comité olympique italien n'ont pas autorisé son retour en Serie A car il s'est fait implanter un défibrillateur suite à son arrêt cardiaque lors de l'Euro, l'été dernier. Les défibrillateurs sont interdits dans le championnat italien. Eriksen est rentré mercredi à Milan pour rencontrer son agent, Martin Shoots, avec qui il se rendra jeudi au siège du club pour faire ses adieux. La résiliation du contrat permettra au Danois de quitter l'Inter et de chercher un nouveau club, bien qu'il puisse falloir attendre plusieurs réunions pour parvenir à un accord définitif.

Eriksen à la recherche d'un nouveau club

Eriksen a décidé de poursuivre sa carrière et pourrait recevoir des offres en Premier League, aux Pays-Bas ou même dans son pays natal, le Danemark, où les défibrillateurs sont autorisés. Le milieu de terrain a rejoint l'Inter en janvier 2020 pour 27 millions d'euros. Il a marqué huit buts et enregistré trois passes décisives en 60 apparitions avec le club.