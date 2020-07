Inter Milan : Lautaro Martinez répond aux rumeurs d'un départ au Barça

Lautaro Martinez a disputé 31 matches de Serie A cette saison, inscrivant 13 buts et délivrant cinq passes décisives lors de sa deuxième saison avec les Nerazzurri. Convoité par le FC Barcelone dans l'optique du mercato estival, il s'est exprimé avant la rencontre contre la Fiorentina, ce mercredi soir en Serie A (21h45). "Je suis un garçon qui se bat toujours", a déclaré l'Argentin dans le programme de la journée avant le choc contre la Viola. "Pour mes propres objectifs, pour ceux de l'équipe et pour le bonheur des fans. Conte m'a donné confiance. C’est une chose très importante et fondamentale, car il a travaillé sur la mentalité de chaque joueur. J'apprécie beaucoup, chaque jour il nous fait grandir", a-t-il assuré, au sujet de son entraîneur.

Lautaro est à "110%" avec l'Inter



📰 | MATCHDAY PROGRAMME



🎙️ L'intervista esclusiva con il nostro "Toro"

📊 Video e statistiche su #InterFiorentina

👩 L'amore nerazzurro di una tifosa speciale

🇦🇷 Un focus su @Crespo



Trovate tutto nel nostro magazine digitale 👉 https://t.co/8qYJzCVc11 ⚫️🔵#FORZAINTER pic.twitter.com/nhpxo221rK

— Inter (@Inter) July 22, 2020