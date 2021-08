Convoité par le Barça pendant très longtemps et plus récemment par le club anglais de Tottenham, Lautaro Martinez devrait rester à l'Inter Milan cet été. L’homme aux 19 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021 avec le club lombard ne devrait pas quitter l'Italie selon les confidences de son agent.

"Il veut rester à l'Inter"

"Il veut à nouveau gagner le Scudetto avec l'Inter, jouer une bonne Ligue des Champions avec les Nerazzurri et, comme je l'ai déjà dit, il ne pense pas du tout à quitter l'Italie", a asséné l'agent du joueur, Alejandro Camano, à FCInterNews. Nous ferons tout notre possible pour rester avec les Nerazzurri. Martinez est très heureux à Milan, il entretient d'excellentes relations avec ses coéquipiers et avec le nouvel entraîneur. Il a écouté de nombreuses offres, mais n'a jamais pris aucune d'entre elles au sérieux. Il croit - et nous croyons - qu'il y a encore de la vie à l'Inter", a ajouté l'agent.





L'Inter a déjà perdu Romelu Lukaku, de retour à Chelsea cet été. Attention cependant, car Tottenham pourrait quand même revenir à la charge pour Lautaro, en cas de départ d'Harry Kane à Manchester City. Affaire à suivre...