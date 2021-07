Inter Milan : Inzaghi attend Eriksen

"Il doit penser à se reposer"

"J'ai passé des années incroyables à la Lazio, je me sentais bien là-bas, j'ai eu la chance de gagner en tant que footballeur et entraîneur, mais il était temps de changer. J'avais reçu de nombreuses demandes, mais ce n'était jamais le bon moment pour changer. C'est un moment qui arrive tôt ou tard, je n'y ai pas pensé trop longtemps. J'ai pris une nuit pour me décider et j'ai finalement choisi l'Inter. Lotito (le président de la Lazio, ndlr) a été la première personne informée", a expliqué Inzaghi.

Je veux que mon équipe ait de l'intensité, reste dans le match et réagisse à ce qui peut arriver

J'aime la pression quotidienne, sinon je n'aurais pas accepté le poste à l'Inter", a-t-il commenté.

Nul ne sait le chemin que prendra la carrière de Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque le 12 juin dernier lors du match entre le Danemark et la Finlande pour le premier match de sa sélection lors du Championnat d'Europe. Après l'onde de choc de sa chute, il a été hospitalisé avant de se faire implanter un défibrillateur afin de réguler son rythme cardiaque. A 29 ans, et alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024 avec l'Inter Milan, son futur paraît incertain.Présenté à la tête de l'Inter et arrivant de la Lazio de Rome, Inzaghi a prôné la patience concernant Eriksen. ", a-t-il affirmé. Par ailleurs, il est aussi revenu sur son départ très contesté de la Lazio, alors qu'il semblait proche de prolonger son contrat jusqu'en 2024 en tant qu'entraîneur, avant de finalement prendre la direction de l'Inter.Champion d'Italie sous la direction d'Antonio Conte - pour la première fois depuis 2010 - avec 12 points d'avance sur l'AC Milan, l'Inter Milan va tenter de poursuivre sur sa dynamique avec Simone Inzaghi. Ce dernier a fixé son désir :