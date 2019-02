Inter Milan: Icardi ne s'entraîne pas et n'a pas vu ses dirigeants

La tension est forte entre l'Inter Milan et le clan Icardi. Face aux négociations extrêmement compliquées pour sa prolongation, le club milanais a décidé de lui retirer le brassard de capitaine... L'attaquant argentin, qui souffre de la cheville, n'a pas pu prendre part à l'entraînement collectif et a dû se contenter de soins, a confirmé Spalletti, le techncien interiste. Et quand Icardi pensait pouvoir rencontrer ses dirigeants, il n'a finalement eu droit qu'à un tête-à-tête avec son entraîneur.