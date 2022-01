Inter Milan : Handanovic ne craint pas la concurrence d'Onana

"Avoir de la concurrence dans ce rôle est bienvenu, c'est comme ça qu'on progresse", a estimé Handanovic, 37 ans, gardien de l'Inter depuis 2012. "Ce qui arrivera, je n'y pense pas. Je ne pense qu'à aujourd'hui et à demain, c'est la chose qui me semble juste, je ne peux pas me projeter à six mois", a ajouté le Slovène, lors d'une conférence de presse à la veille de la Supercoupe d'Italie contre la Juventus, mercredi à San Siro.

Selon la presse italienne, le gardien international camerounais André Onana, en fin de contrat en juin à l'Ajax Amsterdam, a passé la semaine dernière sa visite médicale préalable à une signature avec l'Inter pour la saison prochaine. Le club n'a toutefois fait aucune communication sur le sujet. Onana, 25 ans, qui dispute actuellement la Coupe d'Afrique des nations avec les Lions indomptables, vient de retrouver les terrains après une suspension de neuf mois pour dopage.