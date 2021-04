Achraf Hakimi assure qu’il veut rester à l’Inter "pendant longtemps" et considère l’entraîneur Antonio Conte comme un "grand frère". Les Nerazzurri sont en tête du classement de Serie A et sont en route vers leur premier Scudetto depuis 2010. «Certaines choses se sont produites qui nous ont donné un coup de pouce supplémentaire. L'élimination de la Ligue des Champions nous a permis de nous concentrer entièrement sur la Serie A et nous avons appris de chaque défaite ce que nous voulions vraiment faire. Nous parlons du Scudetto avec respect, sachant qu’il n’est pas encore gagné. C’est l’objectif, je ne mentirai pas, mais il reste encore du temps », a déclaré Hakimi au journal La Repubblica.

Naples voulait Hakimi

L'agent de Hakimi a révélé cette semaine qu'il avait été ciblé par de nombreux clubs, dont le Napoli, avant de choisir l'Inter. «L'équipe qui m'a le plus attiré était l'Inter et je l'ai vu comme un projet de croissance. C'est un honneur, j'aime ce logo (le nouveau révélé il y a quelques jours, ndlr) parce qu'il est tourné vers l'avenir, un avenir que nous pourrions construire ensemble. Je suis heureux ici, j'espère rester avec ce club encore un moment."