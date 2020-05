Inter Milan : Esposito, le grand espoir italien

[📺 VIDÉO] 🇮🇹 #SerieA

🤝 Quel geste de grande classe de Lukaku !

🙏 Alors qu'il est en course pour le titre de meilleur buteur, il laisse Esposito tirer un penalty contre le Genoa !

💎 A 17 ans, il marque son premier but en Serie A !https://t.co/gMDpVRpHDU

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 21, 2019



Un futur à la Mbappé ?

Le destin tout tracé continue pour Sebastiano Esposito. Fils de footballeur professionnel, le gamin de l'Inter ne se contente plus, à 17 ans, de martyriser toutes les sélections de jeunes en empilant les buts avec l'Italie. Il commence déjà à jouer chez les grands. Auteur d'un but en Serie A en décembre pour sa première titularisation, il est devenu le deuxième plus jeune réalisateur de l'histoire du club, Romelu Lukaku le laissant tirer un penalty : « Si j'avais trop cogité, qu'on me laisse comme ça un penalty à Giuseppe-Meazza, devant tous les tifosi, jamais je n'aurais tiré », riait-il après coup pour DAZN.

Egalement plus jeune joueur de l'Inter à disputer la Ligue des Champions, Antonio Conte l'a même empêché d'aller disputer le Mondial U17 en octobre et novembre. « Je suis désolé, mais il est très important, c'est un titulaire à part entière et avec la blessure d'Alexis Sanchez, je n'ai pas d'autre choix », justifiait alors le coach des Nerazzurri, même si ce n'est finalement pas la période où Sebastiano Esposito a le plus joué. Encore laissé (quand même) en réserve du duo Romelu Lukaku - Lautaro Martinez, il a surtout reçu le message.



Déjà scouté par le PSG et Manchester City, le meilleur joueur du dernier Euro U17 (au mois de mai 2019) va très vite compter. Ailleurs qu'à l'Inter, dans un premier temps ? Les médias italiens s'accordent sur la priorité absolue, celle de prolonger comme il se doit le contrat de la pépite, probablement jusqu'en 2025. Il pourrait être prêté dans la foulée en Serie A, mais ce n'est pas encore une certitude, tant l'avant-centre formé à Brescia épate sans attendre. La saison prochaine, il aura 18 ans, soit l'âge auquel Kylian Mbappé a explosé. Et à l'été 2021, il y aura normalement un Euro...