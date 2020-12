Inter Milan : Eriksen placé sur la liste des transferts

L'aventure de Christian Eriksen à l'Inter Milan ne s'est sans doute pas déroulée comme prévue. Arrivé en janvier dernier à six mois de la fin de son bail avec Tottenham, l'international danois n'a jamais su s'adapter aux demandes de son entraîneur, Antonio Conte, ni à son 3-5-2 si spécifique. Cette saison, il n'a disputé que 8 matchs en Serie A, dont la moitié en tant que titulaire, pour un total de 276 minutes de jeu sur les pelouses.



"Il ne rentre pas dans nos plans"

Le directeur sportif de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta, a confirmé le départ prochain d'Eriksen, même si il n'a pas précisé la forme de ce départ, qui pourrait se faire en tant que transfert sec ou prêt. "Oui, je peux confirmer que Christian Eriksen est sur la liste des transferts. Il va partir en janvier. Il ne rentre pas dans nos plans et il a eu des difficultés ici à l'Inter. Je pense qu'il est normal qu'il puisse partir pour trouver plus d'espace ailleurs", a indiqué le dirigeant au micro de Sky Italia. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'Inter Milan, le meneur de jeu âgé de 28 ans, parfois cité dans le viseur du PSG, ne devrait pas manquer de courtisans afin de trouver un possible point de chute après un an de perdu en Italie.