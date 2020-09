Inter Milan : Diego Godin a fait ses adieux

Attendu du côté de Cagliari, Diego Godin, le défenseur central uruguayen, a laissé un message adressé aux supporters de l'Inter Milan, lui qui était arrivé l'été dernier pour évoluer sous la direction d'Antonio Conte.

Muchas gracias a toda la familia neroazurra por todo el cariño y respeto que me dieron este año. Fue un año intenso y atípico por la situación que nos tocó vivir en el mundo, pero a pesar de ello, creo se hizo un gran trabajo pic.twitter.com/0uXIfhPKk5

— Diego Godín (@diegogodin) September 24, 2020

L'Inter, de nouveau au sommet, estime Godin

"Merci beaucoup à toute la famille Neroazurra pour tout l'amour et le respect que vous m'avez apporté cette année. Ce fut une année intense et atypique en raison de la situation dans laquelle nous vivons dans le monde, mais malgré cela, je pense qu'un excellent travail a été fait. Et nous avons remis l'équipe au sommet, en nous battant pour les choses importantes. Je garde le souvenir de tous les fans, vous êtes ceux qui rendent vraiment ce club génial. Et bien sûr celui de mes collègues et de toutes les personnes qui travaillent au jour le jour aux côtés de l'équipe, j'ai toujours été traité avec le sourire! Un câlin et bonne chance!", a expliqué Godin. L'Inter Milan a terminé à la seconde place de Serie A la saison passée, à un point de la Juventus Turin. L'équipe s'est également inclinée en finale de la Ligue Europa, contre le FC Séville (3-2).