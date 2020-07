Inter Milan - Conte veut regarder la Juventus pour lutter dans le Scudetto

L'Inter Milan, deuxième de Serie A, est presque certain de passer une 10e année sans remporter la Serie A avec un retard de 8 points sur la Vieille Dame au classement, et Antonio Conte a admis que la Juve était toujours la meilleure équipe italienne, avant la rencontre contre la Fiorentina, qui se déroulera mercredi (21h45). "Depuis le début de la saison, nous sommes dans les quatre premiers du classement. Je pense que c'est là qu'un club avec le prestige de l'Inter doit être. Nous avons atteint cet objectif et il reste quatre matchs à jouer. Je pense que l'une des exigences du club était d'essayer de s'améliorer par rapport à la saison dernière", a indiqué le technicien italien au micro de Inter TV.

Pour Conte, la Juve doit servir à l'Inter Milan

"Nous voulions essayer d'être plus cohérents. La ligue est certainement devenue plus compétitive si vous regardez les chiffres des autres équipes, qui se sont améliorées en termes de qualité. Le championnat devient de plus en plus difficile, il faut donc toujours essayer de s'améliorer avec l'objectif fixé de la Ligue des champions et, à partir de la saison prochaine, de gagner aussi le Scudetto. Il est juste de regarder la Juventus, qui domine l’Italie depuis neuf ans.

Ils sont toujours les meilleurs maintenant. Nous devons les regarder au mieux si nous voulons nous améliorer, sans aucun doute", a reconnu l'ancien entraîneur de la Vieille Dame, qui a obtenu 3 titres de champion avec la Juve ainsi que 2 Coupes d'Italie.